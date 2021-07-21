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Bir ili karıştıran olay! Ortalık savaş alanına döndü

Bir ili karıştıran olay! Ortalık savaş alanına döndü Erzurum'da pazarcılarla, kendilerine taş atan çocukların yakınları arasında kavga çıktı.
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