Bir ilde daha mesai saatleri değişti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında salgınla mücadeleyi ve hizmetlerin sunumunu aksatmayacak şekilde, yarından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü olacak şekilde esnek çalışma uygulamasına geçilmesi kararı aldı.

Kurul, il merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesaiye geliş ile gidişlerdeki servis ve toplu ulaşım yoğunluğunu ve salgının bulaşma riskini azaltmak amacıyla yarından itibaren kademeli mesai uygulanmasını kararlaştırdı.