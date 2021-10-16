Bir il daha aşılamada mavi kategoriye geçti

"Geç kalmak, risk almaktır"

Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bolu'da ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. Bolu mavi iller kategorisinde. Zamanı gelen aşılarımızı aksatmayalım. Geç kalmak, risk almaktır."

Koca bir diğer mesajında ise Diyarbakır ve Batman 'ın yüzde 55'in üzerine çıktığını ve turuncu kategoride olduğunu belirterek aşı vurgusu yaptı.

'Tedbirler gribal enfeksiyonları da büyük oranda azalttı'

COVID-19 tedbirlerinin geçen yıl gribal enfeksiyonlarını büyük oranda azalttığına işaret eden Koca şu paylaşımı yaptı:

"Belirtileri COVID-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın."