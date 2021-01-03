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Bir il ayağa kalktı! Ormanda bulundu!

AA |  03 Ocak 2021 Pazar - 13:12 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 13:13

Muğla'nın Fethiye ilçesinde zehirli kemik paniği yaşandı. Çobanlık yapan İsmail Karakurt, ormanda bulduğu kemikler sonrası ekiplere haber verdi.


Kayaköy Mahallesi Horozbaba mevkisinde çobanlık yapan İsmail Karakurt, kaybolan köpeğini aradığı sırada ormanlık alanda kemikler bulduğunu söyledi.
 
Kemiklerin yanında kemiklere zehri enjekte etmek için kullanıldığını düşündüğü şırıngalar gördüğünü belirten Karakurt, "Kaybolan köpeğim belki de zehirli kemikleri yedi ve bir yerde öldü. Diğer köpeğimi de son anda kurtardım. Zehirli kemikler ormanda yaşayan birçok canlıyı tehdit ediyor. Durumu yetkililere bildirdim. Umarım bu gibi olaylar son bulur. Biz çobanlar da köpeklerimizle dağlarda güvenle dolaşabiliriz." diye konuştu.
 

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