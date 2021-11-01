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Bir günde 3 araç çaldı! 17 yaşındaki şüpheli suç makinesi çıktı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) |  01 Kasım 2021 Pazartesi - 0:34 | Son Güncelleme : 01 11 2021 - 0:34

İzmir'in Bayındır ilçesinde 3 araç hırsızlığının şüphelisi olduğu belirlenen 17 yaşındaki E.D., polis tarafından suçüstü yakalandı. Hakkında 129 suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bayındır ilçesinde aynı gün içerisinde 3 farklı noktadan araç çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada araçların 129 suç kaydı bulunan E.D. tarafından çalındığı tespit edildi. Park halindeki araca, camını kırarak girdikten sonra çalıştıran E.D.'nin bir süre sonra terk edip aynı şekilde o bölgede park halindeki bir başka aracı çaldığı saptandı.  çüalıntı arancın bulunduğu bölgede yeni bir araç hırsızlığı olayının gerçekleştiğini belirleyen polis ekipleri, son çalınan 35 ZDU 20 plakalı aracı takibe aldı. Yağcı Kavak Küme Evleri yakınında durdurulan araçta E.D. suçüstü yakalandı. 
 
Gözaltına alınan E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. E.D.'nin çaldığı 3 araç ise sahiplerine iade edildi. 

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İzmir Bayındır şüpheli
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