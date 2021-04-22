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Bir gün bile işe gitmedi, servet kazandı! 5.3 milyon TL...

22 Nisan 2021 Perşembe - 11:14 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 11:14

Dünya bir gün bile işe gitmeden servet kazanan o memuru konuşuyor. Hastanede çalışıyor olarak gözüken kişinin 15 yıl boyunca işe gitmeden 5.3 milyon TL maaş aldığı ortaya çıktı. 2005 yılında işe gitmeyi bırakan kişinin yokluğunu yeni gelen müdür de fark etmeyince yıllarca çalışmadan maaşını almaya devam etmiş.


İtalya, 15 yıl boyunca tek bir gün bile işe gitmeden servet kazanan hastane personelini konuşuyor.
 
Puglia bölgesinin Catanzaro kentindeki Ciaccio Hastanesi’nde memur olarak çalışan adamın 538 bin euro maaş aldığı ortaya çıktı.
 
15 yıl boyunca işe gitmeden 5.3 milyon TL'nin sahibi olan kişinin 2005 yılında işe gitmeyi bıraktığı ortaya çıktı.
 
MÜDÜRÜNÜ DE TEHDİT ETMİŞ
 
Ülke basınında yer alan haberlere göre, bu kişi foyası ortaya çıkmasın diye hastanenin müdürünü de tehdit etmiş.
 
Söz konusu müdür emekli olduktan sonra yerine gelen müdür de adamın yokluğunu fark etmeyince hikayenin kahramanı çalışmadan maaşını almaya devam etmiş.
 
Bu durumun ortaya çıkması sonrası hastane personeli ve 6 görevli hakkında soruşturma başlatıldı.

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