12 Nisan 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.376 -1.24 EURO 9,7130 0.10
USD 8,1510 -0.05 ALTIN 454,090 -0.70
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bir döneme damga vurmuştu! Eski Manken Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti

12 Nisan 2021 Pazartesi - 23:36 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 23:36

Son dakika haberine göre; Bir dönem podyumlara damga vuran manken Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti.


Deniz Erhan Murathanoğlu, uzun bir aradan sonra 2009 senesinde yardım amacıyla podyuma çıkmıştı. Mankenlik günleri ile ilgili Murathanoğlu, "Bizim dönemimizde her şey bugünkünden çok farklıydı. En önemlisi para kazanmanın çok zor olduğu ama paraya değil, güzel duygulara önem verildiği bir dönemdi. Hatırladığım güzellikler o kadar fazla ki bir tanesini anlatmakla diğerlerine haksızlık etmek istemem." şeklinde konuşmuştu. 
 
 

ETİKETLER

Deniz Erhan Murathanoğlu manken podyum
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.