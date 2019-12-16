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Bir 'Dipsiz Göl' tehlikesi daha!
İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) ilan edilen Karaburun'da, doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok kuşun da üreme alanı olan İris Gölü'ne kanal açıldı. Karaburun Kent Konseyi, şahıslara ait olan ancak ilçe için büyük önem taşıyan gölün suyunun tahliye edilerek, bölgenin imara açılmaya çalışıldığını ileri sürdü. Konsey, Yarımada'nın tek sulak alanı olan İris Gölü'nün, kamulaştırılarak koruma altına alınmasını istedi.