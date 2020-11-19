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Bir dedikodu daha! Trump ve Melania bu kez...

Bir dedikodu daha! Trump ve Melania bu kez...
ABD Başkanı Dondald Trump'la eşi Melania Trump hakkındaki dedikodular durmak bilmiyor.
 
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