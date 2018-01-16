Akben, "Kişi istediği an internete kredi kartını açma yetkisine sahiptir. Bankayı aradığı an onu internet kullanımına açabilecek konumdadır. Burada herhangi bir e-ticaretin engellenmesi söz konusu değildir" dedi.
Son dakika: Bir daha uzatılmayacak! Son gün 31 Ocak
16 Ocak 2018 Salı - 7:53 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 7:57
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, internetten kartla alışveriş için onay süresinin 31 Ocak 2018 tarihi olduğunu belirterek, bu sürenin bir daha uzatılmayacağı uyarısında bulundu.
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