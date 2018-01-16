16 Ocak 2018 Salı
İSTANBUL 
10°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.463 1.16 EURO 4,6430 -0.47
USD 3,7970 -0.09 ALTIN 163,140 -0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika: Bir daha uzatılmayacak! Son gün 31 Ocak

16 Ocak 2018 Salı - 7:53 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 7:57

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, internetten kartla alışveriş için onay süresinin 31 Ocak 2018 tarihi olduğunu belirterek, bu sürenin bir daha uzatılmayacağı uyarısında bulundu.


Akben, "Kişi istediği an internete kredi kartını açma yetkisine sahiptir. Bankayı aradığı an onu internet kullanımına açabilecek konumdadır. Burada herhangi bir e-ticaretin engellenmesi söz konusu değildir" dedi.

ETİKETLER

son dakika son dakika haberi son dakika bddk son dakika kredi kartı kredi kartı haberler kredi kartı online alışveriş bddk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.