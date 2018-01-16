Son dakika: Bir daha uzatılmayacak! Son gün 31 Ocak

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, internetten kartla alışveriş için onay süresinin 31 Ocak 2018 tarihi olduğunu belirterek, bu sürenin bir daha uzatılmayacağı uyarısında bulundu.

