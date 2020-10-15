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Bir corona virüs kararı daha! Apartman ve sitelerde yasaklandı

AA |  15 Ekim 2020 Perşembe - 18:10 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 18:10

Kırıkkale'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarında bir araya gelinmesi yasaklandı.


Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Yunus Sezer  başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun koronavirüsle mücadele  kapsamında yeni kararlar aldığı belirtildi.
 
Çocukların taşıyıcı rolünde olduğuna vurgu yapılan açıklamada,  ortak alanlarda kontrolsüz şekilde maske ve mesafe kurallarına uymadan  birbirlerine temas eden çocukların hastalığın yayılmasına sebep olabileceği ifade  edildi.
 
Çocukların daha sonra hastalığı aile fertlerine taşıyabileceği ve  böylelikle yayılıma neden olacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Apartman ve sitelerin önlerinde bulunan ortak kullanım alanları olan  çocuk parkları, basketbol sahaları, oyun alanları gibi yerlerin kullanımının  kapatılmasına, aynı zamanda apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarının  apartman sakinlerince bir araya gelinerek çeşitli faaliyetlerde kullanılmaması  için tedbirler alınmasına karar verilmiştir."
 
Açıklamada, apartman ve site yöneticilerinin gerekli önlemleri alması  gerektiği, yasağa uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci  maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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