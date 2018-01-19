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Bir çok ilde okullar tatil edildi

19 Ocak 2018 Cuma - 0:55 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 6:56

Türkiye'de bir çok ilde başlayan yoğun kar yağışının ardından tatil haberleri gelmeye başladı. İşte okulların tatil edildiği iller...


NEVŞEHİR
 
Nevşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
 
Nevşehir Valiliği akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okulları tatil etti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir’de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 19 Ocak Cuma günü tatil edilmiştir” denildi.
 
 
NİĞDE
 
Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.  
 
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı 19 Ocak günü Niğde geneli okulların tatil edildiği bildirildi.  Öte yandan karne almak isteyen öğrencilerin karnelerini okullarından hafta içi gidip alabileceği ifade edildi.
 
KARAMAN
 
Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle, merkez ve merkeze bağlı taşımalı eğitim yapan okullarda karnelerin dağıtılacağı cuma günü eğitime ara verildiği bildirildi.
 
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
 
Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtildi.
 
Açıklamada, öğrencilerin cuma günü izinli sayılacağı kaydedildi.
 
 

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Nevşehir yoğun kar yağışı okullar tatil
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