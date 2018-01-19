Bir çok ilde okullar tatil edildi

Türkiye'de bir çok ilde başlayan yoğun kar yağışının ardından tatil haberleri gelmeye başladı. İşte okulların tatil edildiği iller...

NEVŞEHİR

Nevşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Nevşehir Valiliği akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okulları tatil etti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir’de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 19 Ocak Cuma günü tatil edilmiştir” denildi.