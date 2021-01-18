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Bir çocuk ve dört kadına elle istismar! Irz düşmanı yakalandı

DHA |  18 Ocak 2021 Pazartesi - 13:16 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 13:20

Çanakkale'de aynı gün bir kız çocuğu ile 4 kadına elle tacizde bulunduğu iddia edilen apartman görevlisi H.E. (43), polis tarafından yakalandı.


Taciz olayları, geçen salı günü Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'ne bağlı Yahya Çavuş Sokak ile Mehmet Çavuş Sokak'ta yaşandı. Bir kız çocuğu ve 4 kadın, kısa süreli aralılarla bir kişi tarafından elle taciz edildi. Kadınların şikayeti üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tacizcinin peşine düştü. Ekipler, MOBESE ve 2 sokak üzerindeki binalara ait güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Verilen eşkal ile kamera görüntülerinden 
 
 
şüphelinin apartman görevlisi H.E. olduğunu belirledi. Aynı suçtan poliste 4 suç kaydı bulunan H.E. yakalanarak, gözaltına alındı. Evli olduğu öğrenilen H.E., adliyeye sevk edildi.
 

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