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Bir çağrıda BM'den geldi: Derhal son verin

AA |  27 Eylül 2020 Pazar - 22:14 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 22:41

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.


Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada,  Dağlık Karabağ'da temas hattında iki ülke arasında çatışmaların yeniden  başlamasından son derece endişeli olduğunu ifade etti.
 
Güç kullanımı ve çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayan Guterres,  taraflara çatışmalara derhal son verme, gerginliği azaltma ve gecikmeksizin  ''anlamlı'' müzakerelere geri dönme çağrısı yaptı.
 
Açıklamada Guterres'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve  Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yapacağı bilgisi de yer  aldı.
 
Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni  güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar  başlamıştı.
 
Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini  işgalden kurtarmıştı

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