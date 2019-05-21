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Bir bir etkisiz hale getirildiler!

AA |  21 Mayıs 2019 Salı - 13:44 | Son Güncelleme : 21 05 2019 - 13:44

Doğu Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerince son üç yılda PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe indirilirken, örgütün sözde bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu 19 terörist etkisiz hale getirildi.


AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Doğu Karadeniz'e açılmak  isteyen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik güvenlik güçlerince son yıllarda  gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda dağlar ve ormanlarda barınmak isteyen  teröristlere buralar adeta dar edildi.
 
Yöre insanının da desteğiyle güvenlik güçlerinin tüm bölgeye yayılan  hava destekli arama tarama faaliyetleri sonucu örgüt üyelerinin hareket alanları  kısıtlandı. Rahat hareket edemeyen ve yine yiyecek bulmakta güçlük çeken  teröristler, bir bir etkisiz hale getirildi.
 
PKK'ya son üç yılda bölgede büyük darbe vurulurken, güvenlik güçleri  aralarında İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı, mavi ve  gri kategoride bulunan sözde bölge sorumlularının da yer aldığı 19 teröristi  etkisiz hale getirdi.
 
Dağ kadrosuna katılmak isteyen 5 kişi Giresun'da yapılan çalışmalar  sonucu yakalanırken, yine Giresun'da üç terörist zaman içerisinde güvenlik  güçlerine teslim oldu.
 
Bir örgüt üyesi ise girilen çatışmada yaralı olarak yakalandı.
 
Eren Bülbül'ün kanı yerde kalmadı
 
İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı  kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır, 15  Temmuz 2018 tarihinde güvenlik güçlerince ölü ele geçirildi. Aynı operasyonda  "Rodi" kod adlı Levent Dayan da etkisiz hale getirildi.
 
"Zeynel" kod adlı sözde bölge sorumlusu terörist Mehmet Yakışır'ın,  Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay  Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi.
 
Yakışır'ın öldürülmesinin ardından bölgedeki örgüt üyelerine  elebaşılık yaptığı belirtilen kırmızı kategorideki "Türk Tarık" kod adlı Barış  Öner de 22 Ağustos 2018'de İran uyruklu "Sorej" kod adını kullanan terörist ile  birlikte Gümüşhane'de ölü ele geçirildi.
 
Giresun'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
 
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 7 Haziran 2016 tarihinde grup  lideri "Civan" kod adlı Osman Bilen ölü ele geçirildi.
 
Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen  operasyonda ise gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod  adlı Bedrettin Çeliker öldürüldü.
 
"Soreş" ve "Berhudan" kod adlı teröristlerin de Eren Bülbül ve  Astsubay Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer  aldıkları belirlendi.
 
Güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda Yağlıdere ilçesi  kırsalında ise 13 Eylül 2018'de sıcak temas sağlanan "Çiyager" kod adlı Serdar  Bekmez de etkisiz hale getirildi.
 
Ordu'da 7 terörist öldürüldü
 
Ordu'da sürdürülen arama tarama faaliyetleri kapsamında ise 2016  yılında iki ayrı operasyonda 7 terörist öldürüldü.
 
Mesudiye ilçesinde 21 Ağustos 2016'da 1, yine aynı bölge kırsalında 30  Eylül 2016 tarihinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyon sırasında çıkan  çatışmada ise 6 terörist ölü ele geçirildi.
 
Gruptan üçü Erzincan ve Tunceli'de öldürüldü
 
Sözde Karadeniz açılım grubu içerisinde yer alan örgüt üyelerinden üçü  ise Tunceli ve Erzincan'da etkisiz hale getirildi.
 
Tunceli'de bir süre önce etkisiz hale getirilen teröristlerden  arananlar listesinde mavi kategoride bulunan "Serhat" kod Celal Kaya'nın  2011-2016 yılları arasında sözde bölge sorumlusu olduğu ve birçok eylemin  talimatını verdiği belirlendi.
 
 Erzincan'da Karadeniz açılım grubu içerisinde olduğu belirlenen bir  terörist de çıkan çatışmada yaralı olarak yakalandı.
 
Üçü teslim oldu
 
Güvenlik güçlerinin devam ettirdiği operasyonların yanı sıra bölgede  barınma ve yiyecek bulmakta güçlük çeken örgüt üyeleri çaresizlik içerisinde  kaldı.
 
Bulundukları duruma dayanamayan teröristlerden "Aram" kod adlı Mustafa  Toluca ve "Agit Van" kod adlı Hasan Demir, 2017 yılında Giresun'da teslim oldu.
 
Geçen hafta cuma günü de "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz  Düdükkanlu, Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında operasyonda güvenlik güçlerine  teslim oldu.
 
Öte yandan, güvenlik güçlerince yürütülen terörle mücadele  faaliyetlerinde tespit edilen çok sayıda sığınak ve depolar ile malzemeler imha  edildi.
 

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