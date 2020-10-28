28 Ekim 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.133 -1.71 EURO 9,7310 0.75
USD 8,2820 1.18 ALTIN 505,760 0.82
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bir belediye başkanı daha corona virüse yakalandı

DHA |  28 Ekim 2020 Çarşamba - 11:15 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 11:15

Balıkesir'in Gönen ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Palaz, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını, durumunun iyi olduğunu duyurdu.


Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Palaz, "Değerli ailem, almış olduğumuz tüm önlemlere rağmen maalesef ben de bu hastalıkla tanıştım. Dün yaptırdığım en son test sonucum pozitif çıktı. Şu anda durumum gayet normal, hiç bir sıkıntım yok. Lütfen uyarılara uyalım ve dikkatli olalım. En kısa sürede görüşeceğiz" dedi.
 
 

ETİKETLER

balıkesir Gönen corona ibrahim palaz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.