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Bir bebek, üç köpekle tatile! Tencere taşıdı!
Kanal D'nin ilgiyle izlenen 'Sadakatsiz' dizisinin başrol oyuncularından Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz, İstanbul’daki evlerini kapatıp, Bodrum’a tatile gitti.
Özge Özder ve Sinan Güleryüz, önceki gün Levent’te görüntülendi. Bodrum’a tatile giden aile, yola çıkmadan önce bir saat boyuncu araçlarına eşya taşıdı.
Özge Özder ve Sinan Güleryüz, önceki gün Levent’te görüntülendi. Bodrum’a tatile giden aile, yola çıkmadan önce bir saat boyuncu araçlarına eşya taşıdı.