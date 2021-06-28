Bir başka Arka Sokaklar!

Ezgi ve Cemal'in duygusal anları - VOL 5
Aşıklarımız Ezgi ile Cemal'in birbirlerine destek oldukları duygu dolu anlar sizlerle...
------------------
Ekibin acı dolu anları - VOL 12
Bu içerikte Engin Müdür ile Cemal'in vurulup ölümle pençeleştikleri anlar ve Ali'nin öldüresiye dövüldüğü an var!
--------------
Arka Sokaklar'ın en tatliş atışan ikilisi: Ezgi&Cemal - VOL 8
Ezgi ve Cemal'in olaylı karşılaşmaları ile başlayan ve birliktelikleri boyunca olan tatlı tatlı atışma anları!
------------
Ekibin kahkaha dolu anları - VOL 14
Ağır görevlerin üzerine birazcık mola veren ekibimizin en eğlenceli anları!
------------
Ekibin duygu dolu anları - VOL 1
Ekibimizin aileleriyle, birbirleriyle ve yakınlarıyla yaşadığı duygu dolu anlar...
-----------------
Hüsnü ve Mesut'un komik atışmaları - VOL 14
Arka Sokaklar dizisinde dostluğun vücut bulmuş halleri Hüsnü ve Mesut'un, bol kahkahalı atışma anlarının olduğu "Komik Atışma Serisi"...