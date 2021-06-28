Bir başka Arka Sokaklar!

Ekranlara sığmayıp, evimizin Arka Sokaklar'ı olmayı başaran dizinin sevilen karakterleri ve hikayelerini serilerde izlemeye ne dersin?

Ezgi ve Cemal'in duygusal anları - VOL 5

Aşıklarımız Ezgi ile Cemal'in birbirlerine destek oldukları duygu dolu anlar sizlerle...

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Ekibin acı dolu anları - VOL 12

Bu içerikte Engin Müdür ile Cemal'in vurulup ölümle pençeleştikleri anlar ve Ali'nin öldüresiye dövüldüğü an var!

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Arka Sokaklar'ın en tatliş atışan ikilisi: Ezgi&Cemal - VOL 8

Ezgi ve Cemal'in olaylı karşılaşmaları ile başlayan ve birliktelikleri boyunca olan tatlı tatlı atışma anları!

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Ekibin kahkaha dolu anları - VOL 14

Ağır görevlerin üzerine birazcık mola veren ekibimizin en eğlenceli anları!

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Ekibin duygu dolu anları - VOL 1

Ekibimizin aileleriyle, birbirleriyle ve yakınlarıyla yaşadığı duygu dolu anlar...

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Hüsnü ve Mesut'un komik atışmaları - VOL 14

Arka Sokaklar dizisinde dostluğun vücut bulmuş halleri Hüsnü ve Mesut'un, bol kahkahalı atışma anlarının olduğu "Komik Atışma Serisi"...