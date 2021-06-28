28 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.379 -0.94 EURO 10,4210 -0.43
USD 8,7470 -0.20 ALTIN 499,400 -0.53
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bir başka Arka Sokaklar!

28 Haziran 2021 Pazartesi - 14:56 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 15:00

Ekranlara sığmayıp, evimizin Arka Sokaklar'ı olmayı başaran dizinin sevilen karakterleri ve hikayelerini serilerde izlemeye ne dersin?


Ezgi ve Cemal'in duygusal anları - VOL 5
 
Aşıklarımız Ezgi ile Cemal'in birbirlerine destek oldukları duygu dolu anlar sizlerle...
 
------------------
 
Ekibin acı dolu anları - VOL 12
 
Bu içerikte Engin Müdür ile Cemal'in vurulup ölümle pençeleştikleri anlar ve Ali'nin öldüresiye dövüldüğü an var!
 
 
--------------
 
Arka Sokaklar'ın en tatliş atışan ikilisi: Ezgi&Cemal - VOL 8
 
Ezgi ve Cemal'in olaylı karşılaşmaları ile başlayan ve birliktelikleri boyunca olan tatlı tatlı atışma anları!
 
 
------------
 
Ekibin kahkaha dolu anları - VOL 14
 
Ağır görevlerin üzerine birazcık mola veren ekibimizin en eğlenceli anları!
 
 
------------
 
Ekibin duygu dolu anları - VOL 1
 
Ekibimizin aileleriyle, birbirleriyle ve yakınlarıyla yaşadığı duygu dolu anlar...
 
 
-----------------
 
Hüsnü ve Mesut'un komik atışmaları - VOL 14
 
Arka Sokaklar dizisinde dostluğun vücut bulmuş halleri Hüsnü ve Mesut'un, bol kahkahalı atışma anlarının olduğu "Komik Atışma Serisi"...
 

ETİKETLER

Arka Sokaklar Arka Sokaklar dizi Arka Sokaklar koleksiyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.