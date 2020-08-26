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Bir bakterinin Mars'a yolculuğa dayanabileceğini ortaya çıktı

AA |  26 Ağustos 2020 Çarşamba - 17:08 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 17:08

Radyasyona ve diğer çevresel tehditlere karşı çok yüksek dirence sahip bir bakterinin, Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) dışında 3 yıl boyunca yaşadığı ve Mars'a yapılacak bir yolculuğa dayanabileceği bildirildi.


CNN'nin haberine göre, mikropların bir gezegenden diğerine taşınarak  yaşamı başlatabileceklerine ilişkin teoriyi test etmek amacıyla tasarlanan Japon  Tanpopo misyonu çerçevesinde, alüminyum levhalar içinde kurutulmuş Deinococcus  bakterisi topakları, UUİ'nın dışındaki panellere yerleştirildi.
 
Çeşitli kalınlıklarda Deinococcus topakları koyulan levhalardan 1, 2  ve 3 yıl sonra veri toplandı ve bakterinin ne kadar dayandığı test edildi.
 
Uzmanlar, 0,5 milimetreden daha büyük topaklar halindeki bakterilerin  DNA hasarıyla kısmen hayatta kaldığını gözlemledi.
 
Bilim insanları, ayrıntıları "Frontiers in Microbiology" dergisinde  yayımlanan çalışma için "bulguların, birkaç yıl içinde mikropların gezegenler  arası transferinin olasılığını desteklediği" değerlendirmesi yaptı.
 
"Bakterilerin Conan"ı olarak anılan Deinococcus'un, soğuğa, sıvı  kaybına ve aside karşı dayanıklı olduğu belirtiliyor.
 
Guinness Dünya Rekorları Kitabı'nda yaşamın ışığa en dayanıklı formu  olarak anılan Deinococcus bakterisinin bir insanı öldürebilecek radyasyonun 3 bin  katına direnç gösterdiği ifade ediliyor.
 

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