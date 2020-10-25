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Bir Annenin Günahı fragmanı yakında!

25 Ekim 2020 Pazar - 11:42 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 11:42

Filipinler’de reyting rekorları kıran "A Mother's Guilt" dizisinden uyarlanan 'Bir Annenin Günahı' yakında Kanal D'de!


Filipinler’de reyting rekorları kıran "A Mother's Guilt" dizisinden uyarlanan "Bir Annenin Günahı"nın başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor.
 
Konu: Suç ve fail! Bir kadın, bir suç işler, birini öldürür! Sizce kadın olması suçun tanımını değiştirir mi?
 
Kadının anne olup olmamasına göre değişir hocam! Ayrıca sosyolojik şartlar verilecek olan kararı etkiler; yani, etkilemeli! Suçu yaratan toplumsal sebepleri gözardı edersek, bu sadece üstünlerin hukuku olur! Yani yasal mıdır? Evet! Adil midir? Tartışılır!
 
Bir Annenin Günahı yakında Kanal D'de başlıyor!

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bir annenin günahı fragman yakında
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