Bir Annenin Günahı dizisinde Yusuf (Mert Yazıcıoğlu) kimdir?

Bir Annenin Günahı'nda Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı karakter olan Yusuf'u tanıyalım!

Cumartesi günü seyirici ile buluşacak olan Bir Annenin Günahı'nda Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Yusuf karakterini tanıyalım...

YUSUF