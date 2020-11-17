Bir Annenin Günahı dizisinde Yusuf (Mert Yazıcıoğlu) kimdir?

Cumartesi günü seyirici ile buluşacak olan Bir Annenin Günahı'nda Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Yusuf karakterini tanıyalım...
YUSUF
Yusuf, yüzünde gülümseme eksik olmayan annesi gibi hayat dolu bir çocuktur. Suna’nın ilk göz ağrısı, evin umududur. Çok becerikli ve zeki biridir. Ailesine destek olmak için okuldan arta kalan vakitlerle gizli gizli çalışır. Annesinin onu okutmak için elinde avucunda ne varsa verdiğini bildiği için annesine layık olmak için elinden geleni yapar. Okulunu bitirip ailesini bu fakir hayattan kurtaracağı günlerin hayaliyle yaşar.