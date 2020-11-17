17 Kasım 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.278 -1.17 EURO 9,2410 1.07
USD 7,7750 0.89 ALTIN 471,970 0.85
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bir Annenin Günahı dizisinde Yusuf (Mert Yazıcıoğlu) kimdir?

17 Kasım 2020 Salı - 12:09 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 12:09

Bir Annenin Günahı'nda Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı karakter olan Yusuf'u tanıyalım!


Cumartesi günü seyirici ile buluşacak olan Bir Annenin Günahı'nda Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Yusuf karakterini tanıyalım...
 
YUSUF
 
Yusuf, yüzünde gülümseme eksik olmayan annesi gibi hayat dolu bir çocuktur. Suna’nın ilk göz ağrısı, evin umududur. Çok becerikli ve zeki biridir. Ailesine destek olmak için okuldan arta kalan vakitlerle gizli gizli çalışır. Annesinin onu okutmak için elinde avucunda ne varsa verdiğini bildiği için annesine layık olmak için elinden geleni yapar. Okulunu bitirip ailesini bu fakir hayattan kurtaracağı günlerin hayaliyle yaşar.
 

 

ETİKETLER

Bir Annenin Günahı mert yazıcıoğlu kimdir mert yazıcıoğlu yaş
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.