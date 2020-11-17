Bir Annenin Günahı dizisinde Sadri Güngör kimdir?

Bir Annenin Günahı'nda Musa Uzunlar'ın oynadığı karakter olan Sadri Güngör'ü tanıyalım!

Bir Annenin Günahı'nda Musa Uzunlar'ın oynadığı karakter olan Sadri Güngör'ü tanıyalım!

SADRİ GÜNGÖR

Yağmur İnşaat’ın sahibidir. Yokluktan zenginliğe doğru giden iş hayatı boyunca elde ettiği her şeyi tırnaklarıyla kazıyarak başarmıştır. İyi niyetliliği ve çalışkanlığıyla çevresindeki herkesin takdirini kazanmıştır. Ailesine sevgiyle bağlıdır ve onları her şeyin üstünde tutmaktadır.

Şirketin organizasyonunu yürüttüğü kooperatifin paraları erimiş, inşaat şirketi artan maliyetlerle iflasın eşiğine gelmiştir. Tabii görünende durum böyledir, ancak arka planda çok daha büyük sırlar ve ihanetler yatmaktadır.