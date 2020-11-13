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Bir Annenin Günahı dizisinde İbrahim Komiser kimdir?

13 Kasım 2020 Cuma - 17:29 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 17:29

Bir Annenin Günahı'nda Pamir Pekin'in oynadığı karakter olan İbrahim Komiseri tanıyalım!


İBRAHİM KOMİSER
 
Suna’nın yaşadığı mahalledeki emniyette görevli komiserdir. Yakışıklı, zeki, olgun, az konuşan, karizmatik bir adamdır. Hayatının kırılmasını yıllar önce bir görev sırasında kendi gibi polis olan karısının bir trafik çevirmesinde öldürülmesiyle yaşamıştır. Hayatını hem işine hem de karısından yadigar kalan iki küçük çocuğuna adamıştır.
 
İbrahim, Suna’ya ilk gördüğü andan itibaren temiz bir aşk beslemektedir. Suna’ya duygularını açıp hayatın yükünü beraber omuzlamak istediğini söyleyeceği uygun anı bekler.

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Bir Annenin Günahı dizi İbrahim Komiser
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