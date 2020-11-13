Bir Annenin Günahı dizisinde İbrahim Komiser kimdir?

İBRAHİM KOMİSER

Suna’nın yaşadığı mahalledeki emniyette görevli komiserdir. Yakışıklı, zeki, olgun, az konuşan, karizmatik bir adamdır. Hayatının kırılmasını yıllar önce bir görev sırasında kendi gibi polis olan karısının bir trafik çevirmesinde öldürülmesiyle yaşamıştır. Hayatını hem işine hem de karısından yadigar kalan iki küçük çocuğuna adamıştır.