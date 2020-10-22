Bir Annenin Günahı dizisinde çalan müzik ne, kim söylüyor? Bir Annenin günahı müziği…

Bir annenin günahı dizisi fragmanı büyük merak uyandırdı. Kanal D'de yayınlanacak Bir Annenin Günahı hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Yayınlanan fragmanda en çok merak edilen ise dizide çalan müzik oldu. Peki, Bir Annenin Günahı dizisinde çalan şarkıyı kim söylüyor? Bir Annenin Günahı konusu ne ve oyuncuları kimler? Bir Annenin Günahı hakkında merak edilen detaylar…

Kanal D ekranlarında yakında başlaması beklenen Bir Annenin Günahı dizisinin fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyenler dizi müziğini araştırmaya başlarken, Bir Annenin Günahı oyuncuları kimler? Bir Annenin Günahı konusu nedir? sorularını da sorguluyor. Peki, Bir Annenin Günahı dizi müziği ne, kim söylüyor?

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİ MÜZİĞİ

Mohsen Namjoo’nun Toranj albümündeki Zolf isimli şarkıdır.

BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU NEDİR?

Dizide iki çocuk annesi bir kadının tek başına ayakta durma mücadelesi anlatılıyor. Bu mücadele içinde cinayet işlemek zorunda kalan anne artık adaleti bulmaya çalışmak zorundadır. İşlediği suçun ağırlığı altında ezilen annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak aşk hikayesi seyircisini bekliyor. Çocukları ile yaşam mücadelesi ve güçlü kadın karakteri dizinin an konusu.

BİR ANNENİN GÜNAHI OYUNCULARI KİMLER?

Özge Özberk,

Musa Uzunlar,

Emre Kınay,

Mert Yazıcıoğlu,

Simay Barlas,

Pamir Pekin

BİR ANNENİN GÜNAHI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Limon Yapım/Hayri Aslan'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Bir Annenin Günahı çok yakında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak.