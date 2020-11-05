05 Kasım 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.173 0.44 EURO 9,9560 0.77
USD 8,4790 0.68 ALTIN 520,670 0.93
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bir Annenin Günahı başlıyor!

05 Kasım 2020 Perşembe - 9:33 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 9:33

Bir Annenin Günahı dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!


Filipinler’de reyting rekorları kıran "A Mother's Guilt" dizisinden uyarlanan "Bir Annenin Günahı"nın başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor. Bir Annenin Günahı yakında Kanal D'de başlıyor.

ETİKETLER

Bir Annenin Günahı kanal d dizi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.