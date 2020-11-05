Filipinler’de reyting rekorları kıran "A Mother's Guilt" dizisinden uyarlanan "Bir Annenin Günahı"nın başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor. Bir Annenin Günahı yakında Kanal D'de başlıyor.
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Bir Annenin Günahı başlıyor!
05 Kasım 2020 Perşembe - 9:33 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 9:33
Bir Annenin Günahı dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
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