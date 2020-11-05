Bir Annenin Günahı başlıyor!

Filipinler’de reyting rekorları kıran "A Mother's Guilt" dizisinden uyarlanan "Bir Annenin Günahı"nın başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor. Bir Annenin Günahı yakında Kanal D'de başlıyor.