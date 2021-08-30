Bipolar bozukluk hastalarının evlenmesinde hukuki açıdan bir engel bulunmamaktadır. Ancak bipolar bozukluk hastalarının evlenmeleri durumunda hem kendileri için hem de eşleri için zorlayıcı bir süreç gerçekleşeceğini söylemek mümkündür. Bipolar bozukluk teşhisi konulan kişilerin duyguları oldukça değişkendir.

Bipolar hastalığı son zamanlarda oldukça sık bir şekilde duyulmakta olan bir hastalık olarak ifade edilebilir. Bipolar hastalığı fiziksel bir hastalık değil, psikolojik bir rahatsızlık olarak bilinmektedir. Bipolar rahatsızlığı olan bir kişinin bir anda kendini çok iyi hissederken kısa bir süre sonra kendisini kötü hissetmesi ve içine kapanması halinde kendini gösteren bir duygu durum bozukluğu olarak ifade edilebilir. Bipolar bozukluk aynı zamanda manik-depresif ismi ile de sıklıkla bilinmektedir.

Bipolar Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Bipolar bozukluk hastası olan kişilerin yaygın olarak yaşadığı belirtiler bulunmaktadır. Genellikle; enerji eksikliği, üzgün ve huzursuz hissetmek, konsantrasyon zorluğu ve odaklanma problemi, hatırlamakta zorlanma, günlük işlere karşı ilgisizlik, kendinden ve başkalarından şüphelenmek, kötümser düşünceler, suçluluk duygusu, umutsuz ve ümitsiz hissetmek, kendisini değersiz hissetmek, intihar düşünceleri, uyumakta zorluk yaşama veya hiç uyuyamama sorunu, mantıksız düşüncelere kapılma ve halüsinasyon görmek olarak belirlileri sayılabilir.

Bipolar Bozukluğu Olanlar Evlenebilir mi?

Bipolar bozukluk hastalarının evlenmesinde hukuki açıdan bir engel bulunmamaktadır. Ancak bipolar bozukluk hastalarının evlenmeleri durumunda hem kendileri için hem de eşleri için zorlayıcı bir süreç gerçekleşeceğini söylemek mümkündür. Bipolar bozukluk teşhisi konulan kişilerin duyguları oldukça değişkendir.

Bu değişken duygular evlendiği kişiye karşıda aynı şekilde olabilir ve hisleri her geçen gün değişiklik gösterebilir. Bipolar bir eşle yaşamak kişiyi oldukça fazla zorlayan bir durum olabilir. Bipolar bozukluk teşhisi konulan bir kişiyle evlenmek isteyen kişilerin öncelikli olarak bu hastalıkla ilgili gerekli bilgileri edinmesi ileride yaşanacak sorunların önüne geçilmesi için oldukça önemlidir.

Bipolar Bozukluk Nedenleri Nelerdir?

Bipolar bozukluk genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda beyinde meydana gelen kimyasal dengesizlik ve nöroanatomi sonucunda da kişide bipolar bozukluk görülme ihtimali bulunmaktadır. Kişinin hayatında yaşadığı tetikleyici ve psikososyal faktörlere bağlı olarak da bipolar bozukluk oluşabilir.

Bipolar Bozukluk Tedavisi Nasıldır?

Bipolar bozukluğun kesin olarak bir tedavisi bulunmamaktadır. Hastalık fark edildiği zaman bir psikologdan en kısa zaman içerisinde destek alınması gerekmektedir. Psikoterapi ve ilaçların düzenli bir şekilde kullanılması ile hastalığın kontrol altına alınması mümkün olmaktadır.