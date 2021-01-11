BİP uygulaması indir | BİP uygulaması nedir, kime ait, özellikleri nelerdir, herkes kullanabilir mi?

WhatsApp, 4 Ocak'ta gizlilik ilkesini güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre verilmişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtince, milyonlar yeni alternatifler aramaya başladı. BİP uygulaması da o alternatiflerden biri oldu. Peki, BİP nedir, kimin, kime ait? BİP yerli mi, ücretli mi, özellikleri nelerdir?

WhatsApp kısa süre önce kişisel verilerin birçok şirketle paylaşımına olanak tanıyan sözleşmeyi 8 Şubat'ta hayata geçireceğini duyurmasının ardından milyonlarca Whatsapp kullanıcısı yeni alternatifler aramaya başladı. BİP de o uygulamalardan biri oldu. BİP uygulaması nedir, kime ait, özellikleri nelerdir, herkes kullanabilir mi?

BİP yerli mi, kimin?

BiP; Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır. BİP; Türkiye’nin yerli uygulaması olarak piyasaya çıkmıştır. %100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, ücretsiz iletişim ve yaşam platformu.

BİP nedir?

BİP Turkcell tarafından geliştirilmiştir. İOS ve Android kullanıcıları faydalanabiliyor. App Store, Google Play ve Huawei AppGallery'den ücretsiz olarak indirilebilir.

BİP özellikleri

Uygulamada; kaybolan mesaj, caps yaratma, herkesle iletişim kurabilme, grup mesajlaşma ve konum paylaşma, oyunlar, para transferi gibi özellikleri bulunmaktadır.

Uygulama ile kullanıcılar birbirlerine ücretsiz olarak mesaj, resim, video ve ses kayıtları gönderebilirler. Kaybolan mesaj özelliği ile kullanıcılar mesajlaşırken, mesajlarını belirlediği süre sonunda sohbet ekranından kaybolmasını sağlayabilirler. Herkesle iletişim kurabilme özelliği ile uygulama kullanıcıları uygulama içerisinden uygulamayı kullanmayanlara SMS ile mesaj gönderebilirler.

Caps yaratma özelliği ile kullanıcılar, var olan fotoğraflarını kullanarak veya yeni fotoğraflar çekerek kendi caps çalışmalarını yaratıp, paylaşabilirler. Yiğit Özgür'ün sadece BiP için tasarladığı çıkartmalar ve Türk usulü çıkartmalar da uygulamada yer almaktadır.

BİP ücretli mi?

BiP mobil uygulamasını indirmek ücretsizdir.

Turkcell abonesiyseniz; BiP’ten metin, fotoğraf ve video gönderimleriniz internet kotanızdan düşmez. Diğer paylaşımlarınız paketiniz varsa internet paketinizden, yoksa standart mobil internet tarifesi üzerinden ücretlendirilir. BiP uygulaması hız kısıtlı internet paketleriyle birlikte alınabilir. BiP ile beraber alınan hız kısıtlı internet paketi bittiğinde, internet erişim hızı ile birlikte BiP kullanım hızı da 96 kbps'a indirilecektir. Diğer operatör abonelerinin BiP kullanımları; varsa internet paketlerinden, yoksa standart mobil internet tarifeleri üzerinden ücretlendirilir.

Turkcell ve diğer operatör aboneleri için; BiP ile internet üzerinden yapılan sesli/görüntülü arama ve aranmalar varsa internet paketinizden düşer yoksa tarifeniz üzerinden ücretlendirilir.Uygulama aracılığı ile yapılan GSM aramaları varsa ses paketinizden düşer, yoksa tarifeniz üzerinden ücretlendirilir. Uygulama, mobil şebeke üzerinden erişimin yanında bulunduğunuz ortamdaki kablosuz internet bağlantısı (wi-fi) üzerinden de kullanılabilir. Bu durumda uygulamaya erişim için gerçekleştirilen data kullanımı Turkcell tarafından ücretlendirilmeyeceği için söz konusu data kullanımından Turkcell sorumlu değildir.

BİP uygulaması android indirme linki

BİP uygulaması İOS indirme linki