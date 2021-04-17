Biotrend halka arz ne zaman? Biotrend halka arz hangi bankalar üzerinden yapılacak?

Doğanlar Yatırım Holding’in enerji iştiraki Biotrend Enerji’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylandı. Peki, Biotrend Enerji halka arz ne zaman? Biotrend halka arz hangi bankalar üzerinden yapılacak? Biotrend halka arz eşit mi, oransal mı? Biotrend Enerji hisseleri ne zaman halka arz edilecek? Biotrend halka arz fiyatı ve hisse kodu ne? İşte Biotrend Enerji halka arzı ile ilgili son gelişmeler...

Biotrend Enerji’nin halka arz süreci başlıyor. Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’nin enerji iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izahname onayını aldı. Peki, Biotrend Enerji halka arz ne zaman? Biotrend halka arz hangi bankalar üzerinden yapılacak? Biotrend halka arz eşit mi, oransal mı? Biotrend Enerji hisseleri ne zaman halka arz edilecek? Biotrend halka arz fiyatı ve hisse kodu ne? İşte Biotrend Enerji halka arzı ile ilgili son gelişmeler...

BİOTREND HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Biotrend halka arzında fiyat aralığı 16,50 TL-18,00 TL olarak belirlendi. Bu fiyat aralığı ile ek satışın gerçekleşmesi durumunda halka arz büyüklüğü 688-750 Milyon TL büyüklüğünde olacak. Halka arz oranı ise ek satış dahil %27,8 olacak.

HALKA ARZIN YÜZDE 80’İ BİREYSEL YATIRIMCILARA TAHSİS EDİLDİ

Deniz Yatırım ve TSKB liderliğinde 38 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzın yüzde 80’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

BİOTREND HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

19-20-21 Nisan tarihlerinde talep toplanacak işlemde halka arz büyüklüğünün yüzde 45’ine karşılık gelen fon ile Günlük Alım Emri Taahhüdü gerçekleştirilecek. Buna göre 10 işlem günü süreyle, Deniz Yatırım aracılığı ile ek satış kullanılırsa 1.875.000 adet halka arz fiyatından ve günlük geçerli alım emri girilecek.

YÜZBİNLERCE HANEYE ELEKTİRİK SAĞLIYOR

2021 yılı içerisinde 11 ilde 17 tesisle atıkları elektriğe dönüştürmeyi, ekonomiye, istihdama ve çevre bilincine katma değer sağlamayı hedeflediklerini belirten Davut Doğan , Biotrend Enerji’nin 2020 yılı içerisinde ürettiği yıllık elektrik miktarının 300 Milyon kWh olduğunu ve bu kapsamda yaklaşık yüzbinlerce hanenin elektrik ihtiyacını karşıladıklarını ifade etti. 2020 yılı sonu itibariyle, sahip olunan tesislerin toplam kurulu gücünün ise 55,8 MW seviyesinde gerçekleştiğini söyleyen Doğan:” Son 3 yıl içerisinde önemli büyüme kaydeden Biotrend Enerji’nin 2020 yılı itibariyle satış hasılatı 245,3 milyon TL ve Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar’ı ise 129,7 milyon TL olarak gerçekleşti.”dedi.

BİOTREND HAKKINDA

Türkiye’de yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan Biotrend Enerji, atıktan elektrik üretimi ve entegre atık yönetimi alanında faaliyet gösteriyor. Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, halka arz sürecinde önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığının altını çizerken, tüm yapılan yatırımların gelecek nesillere daha temiz ve güzel bir dünya bırakmak için yapıldığını, halka arz çalışmalarının; büyüme hedeflerini sürdürmek, kurumsal yapıyı güçlendirmek, şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyini yükseltmek yönünde stratejik bir adım olduğunu da ifade etti.

2021 yılı sonunda sayısı 17’ye ulaşacak tesislerde; katı atık ayrıştırma ve geri kazanım, atıktan türetilmiş yakıt üretimi, biyometanizasyon, düzenli depolama alanı, çöp gaz ve biyogazdan enerji üretimi ile biyokütle yakma işlemleri yapılıyor. Biotrend Enerji 2020 gelirinin %2’sini bertaraf işlemleri oluşturduğunu belirten Doğan, yakın gelecekte ayrıştırma, buhar satışı ile sera ve karbon satış gelirlerinin de pay sahibi olmayı planladıklarını da sözlerine ekledi. Biotrend Enerji’nin, her biri kendi alanında son derece deneyimli bağımsız yönetim kurulu üyeleriyle birlikte alanında örnek şirket olarak güçlenen kurumsal yapısına da değinen Doğan, şirketin halka arzla birlikte çok daha büyük hedeflere yöneleceğini belirtti.

Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman Biotrend’in hem ciro hem de karlılık yönüyle cazip büyüme hikayesine sahip olduğunu, halka arzı takiben sahip olduğu lisanslar çerçevesinde yatırımlarını devreye alarak büyüme ve karının ivmeleneceğini, yatırımcılar için güçlü bir yatırım hikayesi barındırdığını belirtti.

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen ise Biotrend’in biyogaz ve biyokütle alanındaki faaliyetlerinin sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Biotrend’in biyokütle alanında borsadaki tek şirket olacağını belirterek, yüksek know how ve özel bir organizasyon gerektiren biyokütle sektönünün temsilcisi Biotrend’in halka arz sonrasında da başarılarının devam edeceğine inancını ifade etti.

BİOTREND HALKA ARZ KÜNYESİ

Halka Arzın Yapısı

- Halka arz öncesi sermaye 128 milyon TL

- Sermaye artırımı 22 milyon TL

- Halka arz sonrası sermaye 150 milyon TL

- Halka Arz Satışa Sunulan Pay Adedi 41,7 Milyon Adet

- Şirket Sermaye Artırımı: 22,0 Milyon Adet

- Ortak Satışı: 14,7 Milyon Adet

- Ek Ortak Satışı: 5,0 Milyon Adet

- Birim pay fiyat aralığı 16,50 TL -18,00 TL

- Halka Arz Büyüklüğü ek satış dahil 688-750 milyon TL

- Halka açıklık oranı ek satış dahil %27,8

Halka Arz Tahsisatları

- %80 Yurt içi bireysel yatırımcılar

- %20 Yurt içi kurumsal yatırımcılar