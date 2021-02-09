Biotrend Enerji halka arz ne zaman? Biotrend Enerji halka arzda ilk adımı attı!

Doğanlar Holding enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş halka arz çalışmalarına başladı. Biotrend Enerji, halka arzda konsorsiyum eş liderlerinin; Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. olduğunu açıkladı. Peki, Biotrend Enerji halka arz ne zaman? Biotrend Enerji hisseleri ne zaman halka arz edilecek? İşte Biotrend Enerji halka arzı ile ilgili son gelişmeler...

Biotrend Enerji’nin halka arz sürecinde ilk adım atıldı. Bünyesindeki şirketlerle; enerji, mobilya, inşaat ve perakende sektörlerinde hizmet veren Doğanlar Holding, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Biotrend Enerji’yi halka arz etmek için çalışmalarına başladı. Halka arz sürecinini ilk adımı olarak konsorsiyum eş liderleri Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile halka arza ilişkin yetkilendirme sözleşmesi imzalandı.

BİOTREND ENERJİ HİSSELERİ NE ZAMAN HALKA ARZ EDİLECEK?

Davut Doğan: “Biotrend Enerji ile yenilenebilir enerji alanında yarattığımız farkı, daha fazla kişiye duyurma şansı yakalayacak olmanın heyecanı içerisindeyiz.”

Biotrend Enerji’nin halka arz sürecini değerlendiren Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ; çevreye, doğaya, ekonomiye ve dünyaya katma değeri yüksek projeler hayata geçirmek amacıyla kurulan Biotrend Enerji firmasının bu yeni atılımından duyduğu heyecanı dile getirdi. “Sürdürülebilir bir dünya için en önemli adımlardan biri; yenilenebilir enerji kaynakları. Bu alanda yaptığımız yeni yatırımlarla toplumun geleceğine ve sağlığına da yatırım yapıyoruz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren yenilikçi teknolojiler ve atık yönetimine yeni bir perspektiften bakmayı ilke edindik. Bu şekilde, yenilenebilir enerji üretim alanında portföyümüzü her yeni dönemde biraz daha genişletiyoruz” dedi.

ÇÖPLER ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR

Biotrend Enerji, ülke genelindeki 15 farklı tesiste, evsel atıkların ayrıştırılmasıyla elde edilen gaz sayesinde, evsel atıkların yaklaşık yüzde 25'ini işliyor. Bu işlemler sırasında, küresel ısınma ile birlikte azalan yer üstü ve yeraltı su kaynaklarının, çöpten kaynaklanan sızıntı suları ile kontaminasyonu engelleniyor ve modern arıtma tesislerinde doğaya güvenli dönüşümü sağlanıyor. Modern tesislerde, hammaddesi yurtdışından ithal edilen geri dönüşümlü malzemelerin ayrıştırılmasıyla ülke ekonomisine katma değer yaratılıyor. Organik atıklardan üretilen kompost malzemeye dönüştürülürken motorların atık ısısı ile ısıtılan seralarda domates yetiştiriliyor.

Biotrend Enerji tarafından 2020 senesi içerisinde üretilen yıllık elektrik miktarı 300 milyon kWh oldu.

Biotrend Enerji, biyokütle, evsel ve endüstriyel atıkların yönetimi alanında, Türkiye’nin geneline yayılmış tesislerinde, aşağıda belirtilen teknolojilerini kullanarak, atıkların geri kazanımını sağlarken, Türkiye’nin enerji ihtiyacını da yenilenebilir enerjiyle karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

- Katı atık ayrıştırma ve geri kazanım

- Atıktan türetilmiş yakıt üretimi

- Biomethanizasyon

- Kompost

- Düzenli depolama alanları

- Çöp gaz ve biyogazdan enerji üretimi

- Biyokütle yakma