28 Temmuz 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.361 0.09 EURO 10,1320 0.09
USD 8,5710 0.14 ALTIN 496,270 0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

BioNTech-Pfizer'dan Delta varyantı açıklaması

28 Temmuz 2021 Çarşamba - 17:16 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 17:16

BioNTech-Pfizer, üçüncü dozun Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağladığını açıkladı


BioNTech-Pfizer, geliştirdiği koronavirüs  (Kovid-19) aşısının üçüncü dozunun antikor seviyelerini artırarak Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağladığını duyurdu.  
 
BioNTech-Pfizer'ın açıkladığı verilere göre, 18-55 yaş grubunda üçüncü doz BioNTech aşısı olanların antikor seviyelerinin ikinci doza kıyasla 5 kat daha  yüksek olduğu tespit edildi.
 
65-85 yaş aralığındaki üçüncüdoz aşı olan kişilerde ise antikor  seviyelerinin ikinci doza göre 11 kat daha yüksek olduğu belirlendi.
 
Söz konusu verilerde, üçüncüdozun, daha yüksek antikor üreterek  Kovid-19'un Beta gibi diğer varyantlara karşı da etkili olduğuna dikkat çekildi.
 
Öte yandan, BioNTech-Pfizer'dan bilim insanları, "Üçüncüdozun Delta  varyantına karşı ikinci ve ilk doza nazaran 100 kata kadar etkili olma  potansiyeli olduğunu" öne sürdü. 
 
   
 
 

ETİKETLER

BioNTech-Pfizer aşı koronavirüs Delta varyantı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.