BioNTech Pfizer aşısının AB fiyatı belli oldu!

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, Avrupa Birliği'nin 2022'den itibaren BioNTech / Pfizer Covid-19 aşısına yeni tedarik anlaşması için önceki fiyata göre çok daha fazla ücret ödeyeceğini açıkladı. AB bloğu, BioNTech / Pfizer ile 900 milyonu isteğe bağlı olmak üzere 1,8 milyar aşı için yeni tedarik anlaşması yapmak istediğini belirtirken konuyla ilgili açıklama yapan Borissov, şirketlerin AB ile yeni sözleşmeyi doz başına 19,5 euro fiyatla müzakere ettiğini söyledi. Borissov, “Aşı fiyatları hızla artıyor" derken "Aşının fiyatı 12 euroydu, sonra 15,5 euroya çıktı. Şimdi 2022 ve 2023 için Avrupa Birliği sözleşmeleri 900 milyon aşı için imzalanıyor ancak aşının fiyatı 19,5 euroya yükseldi" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, Avrupa Birliği'nin 2022'den itibaren geçerli olacak anlaşmada BioNTech / Pfizer Covid-19 aşısına ödeyeceği fiyatının önemli, ölçüde artacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde AB bloğunun, BioNTech / Pfizer ile 900 milyonu isteğe bağlı olmak üzere 1,8 milyar aşı için yeni tedarik anlaşması yapmak istediğini belirtilirken Başbakan Boyko Borissov, aşı için Ab tarafının BioNTech / Pfizer ile 19,5 eurodan pazarlık ettiğini bildirdi.

12 EURO'DAN 19,5 EURO'YA

Bulgaristan'ın güneyindeki bir köye yaptığı gezi sırasında konuşan Borissov, "Fiyatlar hızla artıyor" derken "Aşının fiyatı 12 euroydu, sonra 15,5 euroya çıktı. Şimdi 2022 ve 2023 için Avrupa Birliği sözleşmeleri 900 milyon aşı için imzalanıyor ancak aşının fiyatı 19,5 euroya yükseldi" ifadelerini kullandı.

Reuters’ın haberinde Ab tarafından paylaşılan bir belge ve yetkili bir kişinin açıklamasına göre, AB ile BioNTech / Pfizer tarafının 600 milyon doz aşı için doz başına 15,5 euro ödediğini, önümüzdeki yılları kapsayacak anlaşma için aşı fiyatında önemli bir artış görüldüğünü bildirdi.

AB YETKİLİSİ FİYATI DOĞRULADI

Aşı üreticileriyle görüşmelere katılan bir AB yetkilisi de, Borissov'un yeni sözleşme için belirttiği fiyatı doğrularken müzakerelerin henüz tamamlanmadığını söyledi.

Borissov, "Kabaca bu anlaşma, en azından 18 milyar euroya mal olacak. Bu, yeni bütçelerde finans uzmanlarının aşılar için daha büyük, çok daha büyük miktarlar ayırması gerektiği anlamına geliyor" dedi.

Sofya, Covid-19 aşılamasında AB’deki en düşük aşılama oranına sahip başkent olurken nüfusun sadece yüzde 7,7’sine ilk doz aşı uygulandı.