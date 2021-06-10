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BioNTech-Pfizer aşısında flaş gelişme! 12 yaş üstü çocuklar...

AA |  10 Haziran 2021 Perşembe - 19:11 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 19:11

Almanya'da, BioNTech-Pfizer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının belirli hastalıkları olan 12 yaş üstü çocuklara uygulanması tavsiye edildi.


Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Daimi Aşı Komisyonu  (STIKO), Kovid-19’u ağır geçirme olasılığından dolayı belirli hastalıkları olan  gençlerin ve çocukların BioNTech-Pfizer aşısı olmasını tavsiye etti.
 
Herhangi bir hastalığı olmayan 12-17 yaşındaki çocuk ve gençlerde şu  an için aşının uygulanmasının genel olarak önerilmediği aktarılan açıklamada,  ancak doktor tavsiyesi sonrasında çocuğun ve ebeveynin isteğiyle aşının bu gruba  da uygulanabileceği kaydedildi.
 
Açıklamada, söz konusu belirli hastalıklar arasında obezite, çeşitli  kalp hastalıkları, kronik akciğer ve kronik böbrek rahatsızlıkları, Down sendromu  ve diyabet sayıldı.
 
STIKO Başkanı Thomas Mertens, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı  açıklamada bu kararı verirken faydaları ve olası riskleri tartmak gerektiğini  belirterek, 12-17 yaşındakilerin Kovid-19 ile ciddi şekilde hastalanma riskinin  düşük olduğunu belirtti.
 
Mertens, Almanya'da bu yaş grubunda sadece 2 ölüm vakası meydana  geldiği bilgisini paylaşarak her iki kişide ciddi ön hastalığın bulunduğunu  aktardı.
 
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), mayıs  sonunda BioNTech-Pfizer aşının 12-15 yaş grubuna yapılmasını onaylamıştı.
 

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Almanya BioNTech-Pfizer koronavirüs
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