BioNTech: Kovid-19 aşısı için Avrupa İlaç Ajansı'na onay başvurusu yapıldı

BioNTech'ten yapılan açıklamada, Kovid-19'a karşı BNT162b1 adlı aşı adayına ruhsat verilmesi için EMA'ya başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) ruhsat başvurusunda bulunulduğu bildirildi.

BioNTech'ten yapılan açıklamada, Kovid-19'a karşı BNT162b1 adlı aşı adayına ruhsat verilmesi için EMA'ya başvuruda bulunulduğu belirtildi.

EMA'dan yapılan açıklamada da BNT162b1 adlı aşı adayının, "Rolling Review" adı verilen bir süreçle inceleneceği ve bunun Kovid-19'a karşı incelenen ikinci aşı adayı olduğu kaydedildi.

EMA, daha önce da İngiltere 'deki Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı çalışmaları yürüten ilaç şirketi AstraZeneca'nın Kovid-19 aşı adayını incelemeye aldığını açıklamıştı.

EMA'nın aşı adaylarına ruhsat vermesi halinde şirketler, üretim aşamasına geçecek.

BioNTech, daha önce yaptığı açıklamada, 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon ve 2021 sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz aşı daha üretmeyi planlandığı duyurmuştu.

"Rolling Review"; klinik deneyde elde edilen verilerin, deney sonunda toplu halde değil de veriler geldikçe devamlı olarak EMA'ya aktarılarak incelemeye tabi tutulmasını içeriyor.

"(Aşıyı) Güvenilir bilimsel ilkelere bağlı kalarak yapmak bizim görevimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Kovid-19'a karşı eşi görülmemiş bir hızla aşı geliştirmeye çalışırken, bunu en yüksek etik standartlarda ve güvenilir bilimsel ilkelere bağlı kalarak yapmak bizim görevimizdir." ifadesini kullandı.

İlaç üreticileri ve kanun koyucuların, Kovid-19'a karşı bir aşı için bazı siyasi baskılarla karşı karşıya kaldığı belirtilirken, Rusya , Batılı uzmanların etkinliği ve güvenliği konusunda şüphe duymasına rağmen bu konuda ilk aşıyı onaylayan ülke oldu.

169 aşı projesi

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Kovid-19'a karşı 169 aşı projesi bulunuyor. Bunların 8'i düzenleyici onayı için son aşamada (phase 3), 26'sı da klinik deney aşamasında yer alıyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüşürken, dünya genelinde vaka sayısı 35 milyon 709 bini aştı, 1 milyon 46 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.