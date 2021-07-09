Biontech koruyuculuk oranı kaç, biontech aşısı delta mutasyona etkili mi? Yeni aşı mı üretilecek?

Koronavirüs salgını varyantlarıyla devam ediyor. 2019’un son aylarında ortaya çıkan koronavirüs küresel olarak yaklaşık 200 milyon kişiye bulaştı, 4 milyon kişinin ölümüne sebep oldu. Aşı sürecinin yoğun bir şekilde devam etmesi umutları yükseltirken, delta varyantının kontrol altına alınmaması aşıların koruyuculuğunun sorgulanmasına neden oldu. BioNTech ile aşı üreten Pfizer'dan bu konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Peki, biontech aşısı delta mutasyona etkili mi? Biontech koruyuculuk oranı kaç?

Delta varyantının yayılmaya devam etmesi yeni aşı planlarının gündeme gelmesine neden oldu. BioNTech ile aşı üreten Pfizer konu üzerine açıklama yaptı. Şirket hem yeni aşı planını duyurdu hem de klinik testler için tarih verdi. Peki, Biontech koruyuculuk oranı kaç, biontech aşısı delta mutasyona etkili mi?

Biontech aşısı delta mutasyona etkili mi?

CNBC'de yer alan habere göre, şirket yaptığı açıklama ile Delta ile mücadele kapsamında yeni bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Açıklamada Delta varyantını hedef alan bir Covid-19 güçlendirici aşısı için çalışmalara başlandığının altı çizildi.

Tam aşılanmadan sonra insanların sonraki 12 ay içinde muhtemelen bir takviye aşıya veya üçüncü doza ihtiyaç duyacağını belirten şirket klinik çalışmalara Ağustos ayında başlamayı planlıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada 'Aşı etkinliği aşılamadan altı ay sonra azaldı, aynı zamanda Delta varyantı ülkede baskın varyant haline geldi' denildi.

Aynı açıklamada 'Bugüne kadar sahip olduğumuz verilerin toplamına dayanarak, tam aşılamadan sonraki 6 ila 12 ay içinde üçüncü bir doza ihtiyaç duyulabileceğinin muhtemel olduğuna inanmaya devam ediyoruz' ifadesine yer verildi.

Ayrıca Pfizer’dan Assoicated Press’e yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak Kovid-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacağı kaydedildi.

Biontech koruyuculuk oranı kaç?

Son yapılan araştırmalara göre Pfizer-BioNTech aşısının Delta'ya karşı koruyuculuk oranı düşürüldü. İsrail hükümeti aşının koruyuculuğunun, yayılan varyanta bağlı olarak yüzde 64'e gerilediğini açıkladı.

Ancak Reuters'ta yer alan bilgiye göre, İsrail, yeni enfeksiyonları ve semptomatik vakaları önlemede Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının etkinliğinin azaldığını ancak ağır vakaları önlemede hâlâ oldukça etkili olduğunu açıkladı.

Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.

3. doz koruyuculuğu artırıyor

Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.

Delta varyantı ile ilgili son açıklama ise Moderna'dan geldi. Moderna, Kovid-19 aşısının laboratuvar testlerini tamamladı. Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı.

Aşı, Delta varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretti. Yapılan resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.