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BioNTech koronavirüs aşısı ile ilgili yeni gelişme

DHA |  01 Aralık 2020 Salı - 14:08 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 14:08

Phizer/BioNTech, koronavirüs (Covid-19) aşısının onayı için Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) başvurdu.


Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve iki Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, koronavirüse karşı geliştirdiği potansiyel aşı için, Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) koşullu piyasa onayı verilmesi konusunda başvuru yaptığı belirtildi.
 

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