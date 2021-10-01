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BioNTech kolon kanseri aşısının Faz 2 denemelerine başladı

AA |  01 Ekim 2021 Cuma - 13:43 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 13:43

Kovid-19 salgınından önce kanser tedavisi üzerinde çalışan Alman biyoteknoloji firması BioNTech, deneysel kolon kanser aşısının (BNT122) Faz-2 denemelerine başladığını bildirdi.


BioNTech'ten yapılan açıklamada, mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine  dayanan BNT122 aşı adayı için faz 2 çalışmalarına başlandığı belirtildi.
 
ABD, Almanya, İspanya ve Belçika'dan yaklaşık 200 hastanın çalışmaya  katıldığına yer verilen açıklamada, çalışmanın amacının, tümörlerin cerrahi ve  kemoterapiden sonra yeniden ortaya çıkıp çıkmadığında BNT122'nin etkinliğine  incelemek olduğu ifade edildi.
 
BioNTech'in açıklamasında, dünya genelinde ölümcül ikinci kanser  olarak bilinen kolon kanserinin tedavisi için yeni tedavilere ihtiyacın yüksek  olduğuna da dikkat çekildi.
 
Öte yandan, BioNTech başta deri kanseri olmak üzere diğer kanser  türlerinde kullanımı için BNT122 aşısının klinik çalışmalarını da sürdürüyor.
 

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BioNTech kolon kanser
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