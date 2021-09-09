Sağlık Bakanı Koca, ‘Hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Tam bağışıklık sağlanana kadar aşılarımızı olalım' dedi. Bakan ayrıca Hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Tam bağışıklık sağlanana kadar aşılarımızı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım." İfadelerini kullandı. Peki, Biontech hatırlatma dozu ne zaman yapılmalı, Biontech’te 3 doz gerekli mi? Tam aşı ne demek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yazılı açıklamada bulundu. Salgın ortamında eğitimi ara vermeden sürdürebilmek için çalışmaların tamamlandığını ve çocukların okullarına başladığını aktaran Bakan Koca, "Onları korumak konusunda sorumluluğumuz büyük. Her vatandaşımızın hassasiyetle hareket edeceğine inancımız tam" ifadelerini kullanarak, “2 doz mRNA aşısı olanların da ikinci doz üzerinden 5- 6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir. Hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Tam bağışıklık sağlanana kadar aşılarımızı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım." Dedi. Peki, Biontech hatırlatma dozu ne zaman yapılmalı, Biontech’te 3 doz gerekli mi? Tam aşı ne demek

TAM AŞI NEDİR, BİONTECH’TE 3 DOZ GEREKLİ Mİ?

Bilim Kurulu'nun bir diğer gündeminin de salgının seyri ve hastalığın tedavisine ilişkin güncel gelişmeler olduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti: "Aşısı tamamlanmış olduğu halde hastalığa yakalanarak hastanede tedavi görenler yüzde 10 dolaylarındadır. 'Aşısı tamamlanmış' ne anlama geliyor? Aşısı tamamlanmış kişi, 2 doz inaktif aşı olup, ikinci doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu da yaptıran veya son 6 ay içinde 2 doz mRNA aşısı olan kişidir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır. 2 doz mRNA aşısı olanların da ikinci doz üzerinden 5- 6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir. Hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Tam bağışıklık sağlanana kadar aşılarımızı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım."

MU VARYANTINA EN ETKİLİ SİLAH TAM DOZ

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye'de henüz 2 kişide tespit edilen 'Mu' varyantını değerlendirdi: "Panik olacak bir durum görünmüyor. Mu varyantının bulaşma hızı en az Delta kadar. Bundan sonra ortaya çıkan, çıkabilecek yeni varyantlar önemli olsa da salgının başındaki kadar tedirgin olmaya gerek yok. Bilim dünyası bu varyantları yakından izliyor. Fakat salgında yeni varyantların ve dalgaların engellenebilmesi için tam doz aşılanmamız, tedbirlere uymamız gerekiyor. Vaka sayılarının artışı, yeni varyantların ortaya çıkışını tetikliyor. 12 yaş üstü tüm vatandaşların yüzde 80- 85'i tam doz aşılarını olursa yeni varyantların ortaya çıkması, salgının büyümesi engellenir."

BELİRTİLİ AMA NEGATİF KİŞİLER TEDBİRLİ OLSUN

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, burun akıntısı, ateş, boğaz ağrısı gibi koronavirüs semptomları görülenlerde bazen PCR test sonucunun negatif çıkabildiğini söyledi. Özkan, "Bu PCR negatifliği bize koronavirüs olmadığımızı göstermiyor. 'PCR negatifim, hasta değilmişim, gayet rahat dolaşabilirim' diye düşünmememiz gerekiyor" dedi.