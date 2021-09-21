BioNTech bilim insanları, büyük ödülün sahibi oldu

Paul Ehrlich Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Şahin, Türeci ve Kariko, mesajcı RNA'nın (mRNA) hastalığı önleme ve tedavi etmede bir ilke olarak geliştirilmesindeki vizyonları ve azimleri nedeniyle 2022 Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter ödülüne layık görüldü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Üç ödül sahibi, önleyici ve tedavi edici amaçlar için haberci RNA'nın (mRNA) geliştirilmesindeki başarılarından dolayı onurlandırılıyor. Tıbbın bazı alanlarında köklü bir değişiklik başlatması muhtemel bir teknoloji platformu oluşturdular." değerlendirmesinde bulunuldu.