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BioNTech aşısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Pazartesi günü...

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 20:55 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 20:55

Sağlık Bakanı Koca: 'BioNTech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz.' açıklamasını yaptı.


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Sağlık Bakanı BioNTech aşı
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