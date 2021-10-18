BioNTech aşısıyla ilgili flaş yan etki açıklaması!

BioNTech aşısıyla ilgili son dakika açıklaması. Aşıdaki yan etki tartışmalarına değinen Özlem Türeci, "Elbette her ilacın yan etkisi vardır. mRNA aşılarında da durum farklı değil. Aşıdan sonra sonra baş ağrısı ve halsizlik görülebilir. Ama aşının daha ağır bir yan etkisi yok" ifadelerini kullandı.

mRNA teknolojisi kullanarak koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den yeni açıklamalar geldi. 2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

ABD merkezli Pfizer ile birlikte Koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den yeni açıklamalar geldi.

Yunan Kathimerini gazetesinden Alexis Papachelas’a konuşan çift kanser aşısı ile ilgili umut verici açıklamalara imza atti.

mRNA teknolojisi kullanarak koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den yeni açıklamalar geldi.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

ABD merkezli Pfizer ile birlikte Koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den yeni açıklamalar geldi.

Yunan Kathimerini gazetesinden Alexis Papachelas’a konuşan çift kanser aşısı ile ilgili umut verici açıklamalara imza atti.

YAN ETKİ TARTIŞMALARINA SON NOKTA

Aşıdaki yan etki tartışmalarına değinen Özlem Türeci ise Elbette her ilacın yan etkisi vardır. mRNA aşılarında da durum farklı değil. Aşıdan sonra sonra baş ağrısı ve halsizlik görülebilir. Ama aşının daha ağır bir yan etkisi yok' ifadelerini kullandı.

PANDEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Salgının ne zaman biteceğine dair soruya Türeci'nin cevabı 'Bir süre daha virüs ile yaşayacağız' oldu. Pandeminin yeni normalimiz olduğunun altını çizen Türeci koronavirüsün grip gibi olacağını belirtti.

Türeci ayrıca KOvid-19'un son ölümcül pandemi olmayacağına dikkat çekerek 'hazır olmalıyız' uyarısında bulundu.