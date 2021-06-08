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BioNTech aşısıyla ilgili flaş gelişme! Randevular bugün başladı! Aile hekimleri de yapacak

08 Haziran 2021 Salı - 11:09 | Son Güncelleme : 08 06 2021 - 11:35

BioNTech aşısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Randevular başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Biontech aşısı ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var" dedi.
 
Bakan Koca şu mesajı paylaştı:
 
Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin.
 

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