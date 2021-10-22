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Biontech aşısıyla ilgili flaş gelişme! 3. doz kararı...

22 Ekim 2021 Cuma - 19:37 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 19:37

Biontech aşısıyla ilgili son dakika gelişmesi. 3. doz aşı geliyor. 2 doz Biontech aşısı olanlar için 3. doz aşı ne zaman? Merak edilen soru Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Tavsiye kararı bakanlığa iletildi. Buna göre "2. dozun üzerinden 6 ay geçenlerin aşılanmasında yarar var" denildi. Gözler bakanlığın açıklayacağı karara çevrildi. Detayları CNN TÜRK'ten Duygu Ayaz Bayram aktardı.


2 biontech aşı olup üzerinden 6 ay geçenler yeniden aşılanacak mı? Gündem Bilim Kurulu'nda ele alındı. Bilim Kurulu üyeleri de oy birliği ile görüşlerini tavsiye kararı olarak Sağlık Bakanlığı'na iletti. İletilen o tavsiye kararına göre ikinci aşının üzerinden 6 ay geçtikten sonra bu kişilere hatırlatma dozu yapılmalı.
 
Gözler bu konuda Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Özellikle 2 Biontech aşı olanların 3. hatırlatma dozunu ne zaman olacağına Sağlık Bakanlığı'nın kararı belirleyecek. Bakanlıktan bu yönde karar çıkması noktasında 2 doz Biontech aşı olanların hatırlatma dozu için sistem üzerinden yeni aşı tanımları açılacak.
 
Öte yandan Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde okullarda rastgele PCR testi araştırmasına başlanmıştı. Edinilen ilk verilere göre, şehirlerdeki vaka yoğunluğu ile okullardaki pozitif vaka yoğunluğu benzer çıktı. Örneğin İzmir'de alınan örnreklerde vaka sayısı az olduğu için ilde İzmir'deki okullardan rastgele alınan PCR örneklerinden de pozitiflik oranı düşük çıktı.
 
Ancak Güneydoğuda vaka yoğunluğu fazla olduğu için buradaki rastgele PCR'larda pozitiflik oranları yüksek. Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde rast gele PCR örneklerinin sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

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