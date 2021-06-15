Biontech aşısının yan etkileri nelerdir, biontech aşısı yan etkileri ne zaman başlıyor? Yan etkiler ortaya çıkarsa ne yapılmalı?

Aşı sırası gelen aşı olmak için randevu alırken, sunulan aşı seçenekleri hakkında da araştırma yapıyor. Yeni bir teknoloji kullanılması nedeniyle hakkında en çok araştırma yapılan aşı biontech oldu. Pfizer-Biontech aşısı en çok tercih edilen aşı olmasına karşı hakkında farklı komple teorilerinin en çok atıldığı aşı olma özelliği de taşıyor. Peki, Biontech aşısı yan etkileri nelerdir? Biontech aşısı yan etkileri ne zaman çıkar- başlıyor, yan etkiler ortaya çıkarsa ne yapılmalı?

Biontech aşısı yan etkileri nelerdir Pfizer-Biontech aşısı yaptırmayı düşünen vatandaşlar Biontech aşısı hakkında sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Biontech aşısı yan etkileri ise yeni bir teknoloji olması nedeniyle en çok araştırılan konu oldu. Biontech aşısının yan etkileri nelerdir, biontech aşısı yan etkileri ne zaman başlıyor, ortaya çıkar? Yan etkiler ortaya çıkarsa ne yapılmalı?

BİONTECH AŞISI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Yeni bir teknoloji olmasından dolayı Biontech konusunda çok sayıda asılsız iddia ve komplo teorileri orta atılsa da iddiaların bir bilimsel dayanağı yok.

İngiltere Ortak Aşı Komisyonu, hem BioNTech'in hem de Moderna'nın geliştirdiği aşıların güvenliğine dair çok titiz ve detaylı incelemeler yapıldığını ve bu aşıların güvenli olduğuna kesin bir şekilde kanaat getirilmesinin ardından kullanımına onay verildiğini açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de mRNA teknolojisi üzerindeki çalışmaların 10 yıllardır devam ettiğini belirterek, bu aşıları 'yeni ama aşina' olarak tanımlıyor.

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

BİONTECH AŞISI OLDUKTAN SONRA ORTAYA ÇIKACAK YAN ETKİLERLE MÜCADELE YOLLARI

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.



Yorgunluk



İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.