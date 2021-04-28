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BioNtech aşısının uygulanmasıyla ilgili flaş karar! Tamamen değişti

28 Nisan 2021 Çarşamba - 19:01 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 19:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verildiğini açıklamasının ardından BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevular hakkında erteleme kararı alındı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından pandemi sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle salgına karşı en büyük silahımız olan aşılarla ilgili bilgi veren Koca, 'Haziran ayı ile birlikte Biontech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir' dedi.

RANDEVU ALANLAR DİKKAT

BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevular ertelenecek.

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