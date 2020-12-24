BionTech aşısının sözleşme detayları belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ürettiği aşının da Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Bakan Koca, mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi için sözleşmenin bugün yarın imzalanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer/BionTech aşısıyla ilgili kritik bilgiler verdi. Bakan Koca, koronavirüse karşı geliştirilen bu aşının da Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Ben Uğur Hoca'yla son 2-3 gün 5-6 defa görüştüğümüzü, Uğur Hoca'yla bu sorunu kısmen aştığımızı söyleyebilirim. Sözleşmenin miktarıyla üretimle ilgili bir sorun olduğunda sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaya karşılıklı razı olduk.

Sözleşme miktarından daha fazla bir sorumluluk taşımama noktasında ısrarlı olduklarını, bunu aşmamızın mümkün olmadığını ifade ettiler. Biz bunu vatandaşımıza sözleşmenin miktarınca sorumluluk taşınabileceğini belirterek bu aşıyı yapabileceğimizi konuşmuş olduk.

Biontech-Pfizer aşısı mart sonuna kadar 4.5 milyon gibi planladık. Ocak ayında zannediyorum 1-1.5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak. Önümüzdeki haftalar bunu bir takvimle netleştirerek Uğur Hoca bildirmiş olacak.