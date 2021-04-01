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Biontech aşısının koruma oranı yüzde kaç, etkinlik oranı? Pfizer/BioNTech aşısının etkinlik oranı güncellendı!

01 Nisan 2021 Perşembe - 14:33 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 14:33

Biontech aşısının etkinlik oranı kaç? Pfizer/BioNTech aşısının etkinlik oranında güncellemeye gidildi. Aşının yeni etkinliği %91 olarak açıklandı.


Reuters'ta yer alan habere göre ortaya çıkan Kovid-19 varyantlarına bağlı olarak Pfizer/BioNTech aşısının etkinlik oranında güncellemeye gidildi. Aşının yeni etkinliği %91 olarak açıklandı.  Aşının koruyuculuğunun en az 6 ay sürdüğü bildirildi. Öte yandan aşının , B1351 adı verilen Güney Afrika varyantında da yüzde 100 etkili olduğu bildirildi. 

ÇOCUKLARLA YAPILAN TESTLERDE YÜZDE 100 GÜVENLİ

Pfizer Inc ve BioNTech SE Çarşamba günü yaptığı açıklamada, COVID-19 aşısının, 12 -15 yaş arasındaki çocuklarla yapılan testlerde yüzde 100 güvenli ve etkili sonuçlandığını ve güçlü antikor yanıtları ürettiğini açıkladı.

Yine Reuters'ın haberine göre, Pfizer'ın 12 - 15 yaş arasındaki 2.260 gönüllü çocukla yapılan denemelerde, aşının semptomik vakalara karşı %100 etkililikle sonuçlandığını ve hiçbir ciddi yan etki görülmediğini açıkladı

Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, çocuklar için aşılamanın önümüzdeki okul yılından önce başlamasını umduğunu ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil kullanım onayı almayı planladıklarını söyledi. 

 

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