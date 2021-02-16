BioNTech aşısı yüzde 94 etkili!

ÖNCEKİ SINIRLAMALARLA KARŞILAŞTIRMA YAPILIYOR

İsrail, hızlı aşı programı sayesinde, aşı kampanyasının etkilerini de ilk olarak değerlendirme altına alabilen ülke oldu. Doktor Hagai Levine, sınırlamalar kaldırılabilmesi ya da hafifletilmesi için toplumların yüzde kaçının aşılanması gerektiğinin henüz net olarak belirlenemediğini söyledi.

Levine, "Henüz virüsün aktarılması noktasında aşını etkisini bilmiyoruz. Ama en azından kişileri koruduğunu biliyoruz" dedi. Uzmanların değerlendirmeye aldığı bir diğer unsur da, sınırlamaların bu düşüşlerde etkili olup olmadığı.

Ancak aşılamanın devam ettiği 60 yaş üzerinde görülen düşüşle benzer bir trende, bundan önceki sınırlamalarda rastlanmamıştı. Bunun da, vaka ve hastalık sayılarını düşürenin aşı olduğu yönünde güçlü bir kanıt olduğu değerlendiriliyor.