Biontech aşısı yok mu, bitti mi? Biontech aşısı Türkiye’ye geldi mi, ne zaman gelecek?

Biontech aşısı olmak istenler, aşılarla ilgili sıkıntı yaşayınca Biontech aşısı yok mu, bitti mi sorularına yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşı sevkiyatı açıklaması yaptı. Biontech aşısı yaptırmaya gidenlere hastanelerin gerekli açıklamayı yaptığını dile getiren Koca, aşıların tedariğindeki sıkıntıyı aktardı. Peki, Biontec aşısı ne zamana gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden Biontech aşı sevkiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında “Merhaba. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok.” ifadelerini kullandı. Biontech aşısı Türkiye’ye geldi mi, ne zaman gelecek?

BİONTECH AŞISI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN GELECEK?

Biontech aşısı randevusu bulunan kişilerin randevuları olmasına rağmen hastanelerde aşı stoku kalmaması nedeniyle geri gönderildiğinden hastaneye gitmeden önce MHRS’ye girerek “randevu iptal” uyarısı ile karşılaşıp karşılaşmadığının kontrol edilmesi uyarısı yapıldı.

Çarşamba günü yeniden Türkiye’de olacak Biontech aşılarının vurulmasına Perşembe gününden itibaren yeniden başlanacak.

Sinovac aşılarının tedarikinde ise herhangi bir problem yok.