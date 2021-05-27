Biontech aşısı kimin, nerenin aşısı? Alman aşısı Biontech'in yan etkisi var mı, yan etkileri nelerdir?

Biontech aşısı geldi mi, sorusu yanıt buldu. Biontech aşıları Türkiye'ye ulaştı. BioNTech-Pfizer, Türkiye'ye ek 60 milyon doz aşı sağlayacak Türkiye Sağlık Bakanlığı ile ek 60 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Biontech'in Kovid-19 aşısının yeni partileri Türkiye'ye ulaştı. Eylül’de 120 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye'nin elinde olacak. Biontech aşısı kimin, nerenin aşısı? Yeni partileri Türkiye’ye gelen Biontech aşısının yan etkisi var mı, yan etkileri nelerdir?

Biontech'in Kovid-19 aşısının yeni partileri Türkiye'ye ulaştı. Açıklamada anlaşma kapsamında ek 30 milyon doz için de opsiyon bulunduğu belirtildi. Anlaşma, BioNTech-Pfizer’in Türkiye’ye Kovid-19 aşısı tedarikini tümü 2021’de teslim olmak üzere 120 milyon doza kadar çıkaracak. Yazılı açıklamada ifadeleri yer alan BioNTech CEO’su Uğur Şahin “Türkiye’nin aşılama çalışmalarına önemli bir katkı yapabildiğimiz için minnettarız” demişti. Biontech aşısı kimin, nerenin aşısı? Yeni partileri Türkiye’ye gelen Biontech aşısının yan etkisi var mı, yan etkileri nelerdir?

Biontech aşısı kimin, nerenin?

BioNTech aşısı ilk olarak Almaya'da iki Türk bilim insanı tarafından bulundu. Biontech ve ABD merkezli Pfizer'in birlikte geliştirdiği aşı yüzde 95 başarı oranına sahip. Biontech Almanya merkezli bir aşı.

Biontech aşısı yan etkisi var mı, yan etkileri nelerdir?

Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Nadir olsa da alerjik reaksiyonların olabileceği göz önünde bulundurularak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisi verilmelidir.

COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda ya da aşı uygulayanlarda ciddi yan etkilere rastlanmamıştır.

Biontech aşısı sağlık ocağında yapılıyor mu?

Daha önce eksi 80 derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin geçen günlerde Avrupa İlaç Ajansının (EMA) hazırladığı "BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğu ve aşı dolaplarında 2-8 derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceği" yönündeki raporun ardından, aşılamada izlenen yol haritasında da değişik yapılması için Sağlık Bakanlığınca çalışma başlatıldı.

Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında BioNTech aşıları da Sinovac gibi aile sağlığı merkezlerinde yapılabilecek.

Şu ana kadar Bakanlık tarafından belirlenen hastanelerde uygulanabilen BioNTech aşıları, saklama koşularındaki değişiklikle tüm devlet ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde de uygulanabilecek.