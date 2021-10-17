BioNTech aşısı ile ilgili flaş açıklama! 3'üncü doz uygulaması...

Covid-19'la mücadele sürerken, son günlerde 2 doz BioNTech aşısı olanlara 3'üncü doz yapılıp yapılmayacağı konusu gündeme geldi. BioNTech aşısının 3'üncü doz zamanını değerlendiren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "2 doz Sinovac olanlar 3'üncü doz da BioNTech yaptırdı. Delta varyantından dolayı bu gerekiyordu ve yapılması çok doğru oldu. Ancak, 2 doz BioNTech aşısı olanlarda, delta dahil olmak üzere yüksek oranda koruyuculuk 6 ay sonra bile devam ediyor. Türkiye'de, 2 doz BioNTech yaptıran risk taşımayan sağlıklı kişilere 3'üncü doz BioNTech uygulanması için erken. Bu konunun iyice irdelenerek karar verilmesi lazım. Şu an için, Yoğun Bakım Derneği'nin verilerinin de gösterdiği gibi sağlıklı, risk taşımayan kişilere 3'üncü dozun gerekli olmadığı görülüyor. Bugün dünyadaki ve Türkiye'deki veriler gösteriyor ki 2 doz BioNTech yapılmış kişilerin ağır hastalık riski, yok denecek kadar azdır. Yoğun Bakım Derneği'nin yaptığı çalışmanın sonuçları bunu gösteriyor. Yoğun bakımdaki hastaların binde 5'inden azı 2 doz BioNTech olanlar. Yani, 2 doz BioNTech olmuş kişilerin yoğun bakıma yatma riski yok denecek kadar az" dedi.

'BAĞIŞIKLIĞIN ZAMANLA DÜŞÜP DÜŞMEYECEĞİNE BAKIP KARAR VERMELİ'